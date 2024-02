Sportello di servizi itineranti per quattro Comuni

Un nuovo sportello itinerante a supporto dei cittadini dell’entroterra. È il progetto che Confartigianato e Ancos interprovinciale hanno voluto avviare coinvolgendo i Comuni di Belforte, Caldarola, Camporotondo, Cessapalombo e Serrapetrona. "Si tratta di un progetto a cui teniamo particolarmente - commenta Andrea Rilli, presidente del direttivo territoriale di Tolentino - perché ci ha permesso di attivare una rete virtuosa di Comuni, che si muovono assieme ad Ancos e Confartigianato per dare risposte concrete al bisogno di servizi puntuali: non dimentichiamoci che questo progetto andrà a toccare un bacino di oltre 5.600 persone e la vicinanza di questi cinque Comuni è l’inizio di una cooperazione virtuosa, che vede la nascita di un vero e proprio piccolo distretto territoriale. L’impegno congiunto nel promuovere lo sviluppo socio-economico e creare opportunità per la comunità locale è un esempio eccezionale di come la partnership tra il settore privato e il pubblico possa portare a risultati concreti e positivi". Il progetto garantirà sui Comuni partner la presenza di un operatore per una mattina al mese su ogni territorio, che consentirà l’accessibilità a una serie servizi e prestazioni indispensabili per la popolazione residente. Dal patronato (pensioni, assegno di invalidità, Ape sociale) alle prestazioni assistenziali e familiari (assegno sociale, indennità di accompagnamento, congedi, naspi, assegno unico universale, infortuni professionali) fino ad un servizio dedicati ai più giovani. Lo sportello, infatti, offrirà anche un servizio informativo e di orientamento, per quanto riguarda le opportunità offerte dai bandi regionali come le borse lavoro ed i tirocini finalizzati ad un più agevole e veloce inserimento nel mondo del lavoro e le possibilità di formazione professionale finanziata dalla Regione Marche per i disoccupati e la formazione a pagamento.