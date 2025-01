Sportello gratuito contro il gioco d’azzardo. Prende il via il progetto Promo-Leg

A Camerino parte il progetto Promo-Leg, lo sportello di ascolto e di consulenza legale e finanziaria contro il gioco d’azzardo patologico e le dipendenze digitali. È inserito nel piano regionale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da gioco d’azzardo e dalle nuove tecnologie e social network. Il progetto Hazzard è finanziato dalla Regione e realizzato dalla cooperativa sociale Pars Pio Carosi, dall’associazione Glatad, e dalle cooperative sociali sociale Cooss Marche e Berta 80, in collaborazione con i servizi territoriali per le dipendenze patologiche dell’Ast di Macerata. Lo sportello è un servizio gratuito e riservato, destinato alle persone e alle famiglie che affrontano problemi legati al gioco d’azzardo e al gioco digitale. Per fissare un appuntamento è possibile contattare i numeri 0737 639661 / 0737 639698 dal lunedì al venerdì, dalle 9.30.