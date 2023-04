Sportello per i bisognosi Ecco "Lo spazio di Laura"

di Paola Pagnanelli

Vestiti, cibo e giocattoli per tutti: si sono aperte le porte del "pronto soccorso della solidarietà" voluto dalla Croce Verde, "dopo aver constatato – ha spiegato il presidente Angelo Sciapichetti – quanta generosità ci fosse tra i maceratesi". Ieri pomeriggio, ai civici dal 65 al 68 di via Lorenzoni, è stato aperto "Lo spazio di Laura". Dopo la benedizione del parroco don Pierandrea Giochi e dell’arcivescovo Renzo Fratini, ex nunzio apostolico in Indonesia, Nigeria e Spagna, che ha ricordato l’importanza della "solidarietà senza confini, senza guardare colore, religione o provenienza di chi ha bisogno", i locali sono stati inaugurati. "È un progetto voluto dal consiglio di amministrazione della Croce Verde – ha spiegato Sciapichetti – e nato da quanto abbiamo visto con la guerra in Ucraina: la sede era diventata una specie di drive in di auto che arrivavano per lasciare qualcosa da donare, abbiamo riempito 14 furgoni grazie alla grande solidarietà dei maceratesi. Così è nata l’idea di qualcosa di permanente. Nel frattempo, una famiglia ha voluto donarci questi spazi in seguito a un brutto episodio accaduto un anno e mezzo fa alla loro figlia, Laura. Un posto adatto anche perché riparato. In collaborazione con la parrocchia e la Caritas, che ci ha già aiutato a formare i volontari, distribuiremo qui aiuti alimentari (grazie anche ai fondi donati dal Rotary), poi i vestiti e infine, la parte a cui tengo di più, i giocattoli: ci sono bambini con stanze e garage pieni di giocattoli, e altri che non se li possono permettere". L’orario di apertura del pronto soccorso solidale è da definire, ma è sempre disponibile la vicina sede della Croce Verde, per donare o chiedere aiuto. A sanificare giochi e vestiti penserà l’associazione con le proprie attrezzature. "Da quando ha chiuso l’osteria di Mirella – racconta Sciapichetti –, è la Croce Verde a offrire il pranzo di Natale a 160, 180 e persino 200 persone, stranieri ma anche maceratesi. Ci sono tante persone in difficoltà, ad esempio uomini appena separati che da un mese all’altro si ritrovano in mezzo alla strada. Ma la città è generosa e ora speriamo di poter dare una mano". All’inaugurazione sono intervenuti il colonnello dei carabinieri Giorgio Picchiotti e la deputata Pd Irene Manzi.