Sportello postale per i monteluponesi

Da domani l’ufficio postale in via Regina Margherita a Monteluponesarà interessato da alcuni interventi di ammodernamento, per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Durante il periodo dei lavori, Poste Italiane garantirà la continuità dei servizi attraverso uno sportello nell’ufficio postale di Potenza Picena, in via Pellico, con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.45. Si ricorda che nella sede è a disposizione anche un atm postamat, attivo 24 ore su 24. L’intervento a Montelupone rientra nell’ambito di "Polis – Casa dei servizi digital", il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei Comuni sotto ai 15mila abitanti.