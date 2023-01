Sportivi sempre più ’studenti’: Unicam rafforza l’idea ’Dual Career’

Sono trenta gli studenti che seguono il programma "Unicam4Sport", percorso con cui l’ateneo intende supportare gli atleti di alto livello che possono così ottenere lo status di "Dual Career Student" (la doppia carriera degli studenti-atleti) per riuscire a conciliare al meglio la carriera sportiva agonistica con quella universitaria. Undici di questi arrivano da fuori regione, ad esempio da Roma, Napoli, Avezzano, L’Aquila, Bari, Genzano (Roma) e Padova. Nell’anno accademico in corso sono stati sette i nuovi studenti-atleti che hanno scelto uno dei numerosi corsi di laurea attivati dall’università di Camerino; rispetto allo scorso anno, inoltre, più del 50% dei partecipanti al programma ha sostenuto e superato esami di profitto. Hanno a disposizione e gli impianti sportivi Unicam (compatibilmente con le date delle gare e con gli impegni della federazione di riferimento), dove si allenano tra una lezione e l’altra. "Unicam – ha sottolineato il rettore e membro della giunta Crui (Conferenza dei rettori delle università italiane) Claudio Pettinari (nella foto) – ha sempre voluto promuovere la pratica sportiva tra le studentesse e gli studenti universitari e accrescerne il valore nel contesto socio-economico. Abbiamo messo a disposizione, in collaborazione con il Cus Camerino, borse di studio riservate a studenti che praticano attività sportiva ad alti livelli e abbiamo investito molto anche nelle strutture, come testimoniato dai moderni e funzionali impianti sportivi a disposizione sia della popolazione studentesca che della cittadinanza".

Tra gli studenti Unicam in "Dual Career" figurano, ad esempio, Tommaso Marini, fiorettista marchigiano medaglia d’oro nella gara a squadre del fioretto agli Europei 2022, iscritto al corso di laurea in "Scienze sociali per gli enti non-profit e la cooperazione internazionale", attivato dalla scuola di Giurisprudenza; la tennista Elisabetta Cocciaretto, sessantaquattresima nella classifica Atp, vincitrice nel 2022 di un titolo Wta, iscritta al corso di laurea in Giurisprudenza; Luca Dotto nuotatore plurimedagliato sia a livello nazionale che mondiale, iscritto al corso di laurea in Informatica per la comunicazione digitale. Segno dell’importanza di questa opportunità offerta dall’Unicam e di come studio e sport possano coordinarsi, anche ad alti livelli.