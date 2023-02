Sposarsi nell’ufficio del sindaco costa 200 euro per i residenti

La giunta di Tolentino ha apprvato le norme organizzative per la celebrazione dei matrimoni civili. I siti di proprietà comunale (o nella completa disponibilità dell’ente) dove dire "sì" sono: la sede degli uffici demografici; Sala Paolo Musso (primo piano del Palazzo comunale in piazza della Libertà) una volta riacquisita l’agibilità; ufficio del sindaco; Palazzo Parisani-Bezzi una volta riacquisita l’agibilità; auditorium della Biblioteca Filelfica; foyer del teatro Vaccaj, esposizione museale in via Parisani; Castello della Rancia; Sala Mari. La tariffa per la celebrazione dei matrimoni civili in siti diversi da questi è 350 euro. "La quota di remunerazione delle prestazioni rese dai dipendenti che celebrano i matrimoni civili al di fuori dell’orario "ordinario" (per ordinario si intende dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) – si legge nella delibera – è stabilito in 20 euro nei siti indicati e 50 euro negli altri casi". Per l’utilizzo delle sale per la celebrazione del matrimonio civile vengono stabilite delle tariffe: ad esempio, auditorium della Biblioteca Filelfica 150 euro sia nei giorni ordinari che non ordinari; mentre la sala servizi demografici è gratuita se almeno uno degli sposi è residente e se il matrimonio avviene in un giorno ordinario, altrimenti per i non residenti in giorni non ordinari 65 euro o 50 euro se almeno uno degli sposi è residente. Ufficio del sindaco 150 euro se almeno uno è residente, 200 euro non residenti.