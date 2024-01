"Spostamento della Statale, nessun progetto"

"Spostamento della Statale: in che senso?". E’ quanto si chiede Richard Dernowski, coordinatore della lista civica "Comunità, Ecologia e Progresso". Nello specifico, lui fa riferimento alla variante da 11 milioni di euro, annunciata da Regione e Anas, che riguarderà il tratto della Statale al centro di Porto Potenza. "Da qualche tempo si parla molto di spostamento della Statale nel nostro Comune – dice Dernowski – e la mente è portata a immaginare la cancellazione dell’asfalto che taglia Porto Potenza in due parti. Ci immaginiamo alberi e biciclette al posto del catrame e spazi pedonali in cui i bambini possano giocare. Sarebbe bello – aggiunge –, ma le cose non stanno proprio così. Il problema è che, andando a visionare la documentazione, a oggi del progetto non si trova traccia negli uffici comunali". Dernowski sottolinea appunto che "l’ultima ipotesi progettuale documentata è datata 2014 e ne esiste un’altra del 2009, nulla di attuale. Eppure a Porto Potenza ci viviamo e il nostro territorio ci interessa – osserva di nuovo –. Ci interessa sapere se chiuderanno o no una strada e se costruiranno un’altra arteria di collegamento (sarebbe la quarta, dopo l’attuale statale, la ferrovia e l’autostrada). Dando per reale la diceria sulla Statale, le opzioni sono due: o verrà creata una nuova strada oppure verrà utilizzato un asse già presente, potenziandolo per accogliere il traffico nazionale". Per questo motivo, Dernowski si chiede ancora: "La vecchia Statale, che fine farà? Verrà chiusa? Diventerà uno spazio pedonale? Inoltre lo spostamento o la creazione di una strada, a nostro avviso, deve essere integrata con una visione di insieme del territorio. Ma è possibile che un progetto così ambizioso e impattante per la vita del Comune non sia stato condiviso, o per lo meno presentato, ai cittadini?".