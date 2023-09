Spostamento delle classi a Tolentino: il sindaco: "Due da sistemare al piano terra"

Botta e risposta tra il coordinamento di Fratelli d’Italia e l’amministrazione sull’eventuale spostamento di alcune classi dal plesso ‘815 alla scuola Don Bosco. "Alcuni genitori del plesso ‘815 – esordisce Fd’I - segnalano che circolerebbe voce, tra l’altro portatrice di apprensione fra gli stessi, che l’amministrazione vorrebbe trasferire le classi al piano superiore della Don Bosco (e che questa operazione sarebbe funzionale allo spostamento di parte delle classi degli ex licei). Il sindaco avrebbe detto alla preside che l’avvicendamento si vorrebbe effettuare dopo le vacanze di Natale. Sono state fatte le considerazioni sui lavori da eseguire al piano superiore? E le valutazioni circa l’eventuale ulteriore congestionamento del traffico? Sono stati coinvolti i genitori e la comunità scolastica per capire volontà e perplessità? Riteniamo opportuno che il sindaco faccia chiarezza, smentendole". E il sindaco Mauro Sclavi risponde: "La nostra richiesta alla dirigente riguarda esclusivamente lo spostamento di due sole classi dal plesso ‘815 al piano terra della Don Bosco, che già ospita le medie, dando continuità all’istituto. Non quindi al piano superiore, inagibile. Si tratterebbe di una razionalizzazione e siamo solo ad una fase di valutazione per capire se è fattibile, se la metratura lo consente. Ad ogni modo, verrà deciso insieme alla scuola e alle famiglie. Nessun salto in avanti: cerchiamo solo una migliore fruizione degli spazi con l’obiettivo di garantire aule funzionali alle attività didattiche". "Trovo fuori luogo l’ennesima strumentalizzazione di voci di corridoio, tra l’altro approssimative e disinformate (non abbiamo mai parlato di secondo piano, che resta inagibile) – conclude l’assessore con delega alle scuole Elena Lucaroni –. Per il momento nessuno spostamento è stato definito con certezza. Non si capisce a che serva creare questo clima, volto ad aumentare ansie e timori dei cittadini".