"Spostate le bancarelle di corso Dalmazia"

di Francesco Rossetti

"Spostare le bancarelle di corso Dalmazia e lasciare il marciapiede libero". Da un lato il no degli ambulanti, dall’altro il "fate presto" dei proprietari dei negozi della stessa via, che a gran voce invocano il trasferimento dei diciotto stand oggetto della delibera di giunta, "perché – spiegano – ne va sia dei nostri affari che della sicurezza". Ma ripercorriamo i fatti. Lo stesso provvedimento adottato da palazzo Sforza (in via sperimentale e per una durata di quattro mesi) prevede il trasferimento delle bancarelle del lato ovest di corso Dalmazia al Lido Cluana e regola la situazione di quelle del lato est, che con il nuovo assetto vengono "traslate sul piano strada", liberando il marciapiede e "garantendo sulla carreggiata tre metri di larghezza liberi". La decisione, com’era prevedibile, non trova il favore dei diretti interessati, cioè i diciotto proprietari dei diciotto stand, che lo scorso 22 aprile montano una protesta con tanto di cartelli "il mercato non si tocca". Il Carlino dà loro voce ed é sempre su queste colonne che tre giorni dopo l’assessore al Commercio Francesco Caldaroni parla dell’ipotesi di viale Matteotti come nuova collocazione per i gazebo. Finora rimasti in silenzio, stavolta sono i negozianti ad alzare la voce: "Nutro rispetto nei confronti degli ambulanti – premette Simone Cicchitelli di ‘Cicchitelli uomo’ –, ma l’affitto lo paghiamo tutto l’anno e pure a caro prezzo. Il sabato mattina é come se l’attività fosse chiusa, la vetrina non si vede proprio". La sua boutique sta sul versante est che in base alla delibera dovrebbe ritrovarsi con il marciapiede libero: "Speriamo – aggiunge –, perché é prima di tutto un fatto di sicurezza. Come si muovono dei sanitari?". "Una volta una signora é caduta – racconta Noemi Corradetti di Coco Chic (lato ovest) –, perdendo molto sangue. L’ambulanza non é riuscita a passare e i soccorritori hanno fatto fatica a spostare la barella tra la folla. Oltre che pericoloso – aggiunge – , é proprio dannoso per le nostre attività. Qui il sabato mattina resteranno quaranta centimetri di libero passaggio". "Quando si accostano con i furgoni diventa praticamente uno sbarramento – fa presente Valentina Corradini di Lovers71 – , ma pure noi abbiamo il diritto di lavorare". Per Nazzareno Bigoni di ‘Azzurro’, la situazione é diventata "insostenibile e il sabato conviene star chiusi. Se scoppia una caldaia – si chiede – come arrivano i Vigili del fuoco?".