"Spot elettorali a spese pubbliche"

Aumentano le spese pubbliche per lo staff di Ciarapica, oggi composto da tre persone assunte a tempo pieno e determinato per la durata del suo mandato, e il cui costo annuo degli stipendi ammonta a 77.500 euro. Francesco Micucci (Pd) attacca il sindaco che ha appena deliberato ulteriori 6mila come incentivo per una componente dell’ufficio di supporto "che – osserva – pagato con i soldi pubblici è però prevalentemente impegnato, specie in questi giorni, a fare da megafono del sindaco che, ancora non lo dice ma anche i muri lo sanno, sarà candidato alle regionali". Il Dem invita a sbirciare i profili social di Ciarapica "per capire che è in atto una operazione elettorale per la quale occorrono risorse, umane e finanziarie". L’11 marzo il sindaco ha chiesto agli uffici il via libera al premio per la componente dello staff, 6mila euro lordi di cui 2.300 per lavoro straordinario, 500 come produttività individuale, 3.200 per indennità di particolari responsabilità. "Da aprile l’aumento sarà erogato in dodici rate – spiega Micucci –, pagato con i soldi dei cittadini anche per garantire a Ciarapica la frenetica propaganda social, a colpi di post zeppi di sue foto a iniziative pubbliche e private, a inaugurazioni di negozi e ristoranti, nelle case dei centenari, sui palchi, ma zero notizie di pubblica utilità, per esempio quella della guardia medica che ancora una volta non sarà garantita questo fine settimana. Spazio solo a ciò che è funzionale alla campagna elettorale, incentrata sugli interessi politici di un Ciarapica che avrebbe pure, a suo servizio, un ufficio stampa istituzionale".