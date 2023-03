Sprangate all’uomo trovato in casa della sua ex: albanese condannato

Sprangate all’uomo trovato in casa della sua ex: per questo è stato condannato a cinque mesi di reclusione un albanese. L’aggredito, un italiano 48enne, è stato risarcito con 25mila euro per le lesioni che lo avevano fatto finire all’ospedale. Il fatto era successo a Potenza Picena nella notte tra il 24 e il 25 marzo del 2018. Anri Haznedari, 37enne residente a Porto Potenza, aveva avuto una lunga convivenza con una giovane di origini argentine. Poi però c’era stato un raffreddamento, tanto che i due avevano deciso di provare per un po’ a vivere separati. Tuttavia, erano rimasti in ottimi rapporti e si sentivano sempre. Una sera l’uomo aveva chiamato la ragazza, ma qualcosa nella sua voce l’aveva insospettito e così aveva deciso di passare a trovarla di persona. Appena arrivato da lei, aveva trovato in casa uno sconosciuto. Dopo questo ingresso a sorpresa, era nata una discussione piuttosto accesa: l’albanese aveva attaccato l’italiano, dicendogli tra l’altro che doveva vergognarsi dato che aveva moglie e un figlio. L’altro gli aveva risposto di prendersela con l’argentina. Ma qui la situazione era degenerata: Haznedari aveva colpito l’altro alla testa e al torace con un tubo di ferro, e il presunto rivale era scappato via precipitosamente in condizioni pessime. In ospedale gli avevano diagnosticato il trauma cranico e la frattura delle ossa della testa, e lo avevano dovuto operare d’urgenza. Aveva avuto tre mesi di prognosi per le lesioni. Ieri, tutti e tre i protagonisti della vicenda hanno dato la loro versione su quanto accaduto. L’imputato in particolare, difeso dall’avvocato Piergiorgio Moretti, ha spiegato di aver colpito l’altro solo per difendersi, visto che l’italiano era più corpulento di lui; inoltre la sua intenzione sarebbe stata di colpirlo alle spalle, ma l’altro per schivare la spranga si sarebbe spostato ricevendo così la botta in testa. L’aggredito invece ha descritto le botte ricevute, precisando che al momento dell’arrivo dell’albanese lui e la giovane stavano solo parlando. Alla fine, accogliendo la richiesta di condanna del pm Emanuela Bruno, il presidente della sezione penale Roberto Evangelisti ha condannato l’imputato a cinque mesi di reclusione, con la sospensione condizionale. Per ora comunque la sentenza non è definitiva, visto che l’uomo potrà fare appello. L’italiano non si è costituito parte civile, poiché è stato già risarcito.

Paola Pagnanelli