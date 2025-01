Spray al peperoncino alla scuola media: tre studenti in ospedale

Spruzza spray al peperoncino durante la ricreazione, e tre studenti della scuola media Mestica finiscono all’ospedale.

È quanto avvenuto l’altro ieri, durante l’intervallo delle lezioni, nella scuola secondaria di primo grado Enrico Mestica, a San Marone.

Secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Civitanova, intervenuti sul posto, un ragazzino di 12 anni, che aveva portato con sé una bomboletta di spray al peperoncino, probabilmente senza rendersi conto di quello che poteva accadere, l’avrebbe spruzzata all’interno di un locale scolastico. Accanto a lui c’erano tre suoi compagni di classe, coetanei, che hanno inalato la sostanza irritante e hanno cominciato fin da subito ad avvertire un forte senso di bruciore agli occhi. Per primi sono intervenuti gli insegnanti, che hanno allertato i soccorsi. I tre ragazzini sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta per un controllo. Per i tre studenti, dimessi poco dopo dall’ospedale, dieci giorni di prognosi per le conseguenze causate dalla sostanza irritante.

Della vicenda sono subito stati informati i carabinieri della Compagnia di Civitanova, che sono intervenuti a scuola per un sopralluogo e ora sono al lavoro per ricostruire con precisione quanto accaduto.