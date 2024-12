Spray al peperoncino e pillole. Ventenne finisce nei guai

È stato denunciato l’uomo che, nella notte tra sabato e domenica, aveva spruzzato spray al peperoncino all’interno del Donoma. Si tratta di un ventenne marocchino, residente a Civitanova e regolarmente in possesso del permesso di soggiorno. Gli uomini della sicurezza del locale di via Mazzini lo avevano subito notato e bloccato e sul posto, dopo la segnalazione, era intervenuta immediatamente una pattuglia del Nucleo radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Civitanova, guidata dal capitano Angelo Chiantese.

I carabinieri hanno prontamente fermato e identificato il responsabile, che alla fine è stato denunciato alla procura per diversi reati, tra cui getto pericoloso di cose, porto abusivo di oggetti atti a offendere e detenzione illegale di medicinali inseriti nella tabella quattro. In seguito alla perquisizione personale, infatti, oltre a due bombolette di spray al peperoncino i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato otto compresse di benzodiazepina, ottenute senza la prescrizione medica obbligatoria, e una catenina d’oro, che il ventenne marocchino aveva nascosto dentro la bocca.

L’intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato che potesse verificarsi una situazione potenzialmente pericolose per la sicurezza pubblica.

I fatti accaduti l’altra notte hanno sollevato nuove proteste dai residenti. Mentre il titolare del locale, Daniele Maria Angelini, ha ribadito il massimo impegno per garantire la sicurezza a chi vuole divertirsi in pace, stigmatizzando con forza i comportamenti di chi, evidentemente, non va in discoteca per ballare, e prendendo le distanze dalle risse che avvengono fuori dal locale.

Chiara Marinelli