Spray al peperoncino tra i tavoli: scoppia il panico

Attimi di panico sabato sera intorno alle 20 in corso Cairoli, nel pieno dello svolgimento degli Aperitivi Europei, l’evento che ha richiamato in città tantissimi giovani e non solo. Tra i tavoli esterni del ’Caffettone’ all’improvviso i presenti, quasi tutte persone adulte, hanno iniziato ad accusare un forte bruciore agli occhi e una irritazione alla gola.

Diversi clienti hanno iniziato a guardare in aria e si sono alzati non capendo cosa stesse succedendo. Qualcuno, non è ancora chiaro se passando o presente, ha spruzzato dello spray al peperoncino creando il panico tra i presenti. La sensazione avvertita è stata talmente forte da arrivare all’interno del locale stesso. Così si è generato il panico con tanti che si sono alzati per allontanarsi. Sul posto sono stati chiamati i soccorsi e in poco tempo sono arrivati il 118 e i carabinieri. I sanitari hanno provveduto a controllare che i presenti stessero bene: fortunatamente nessuno è stato trasportato al Pronto soccorso o ha avuto bisogno di accertamenti. Un gesto sconsiderato che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.