Spray urticante ai vigili contro le aggressioni

Macerata, 22 maggio 2025 – Nuovo strumento di difesa personale per gli agenti della polizia locale, che entro l’inizio dell’estate avranno in dotazione degli spray antiaggressione da poter utilizzare nella gestione di dinamiche e situazioni critiche. Si tratta di quaranta spray urticanti e quindici bombolette a gas inerte, per una spesa complessiva di 2.662,65 euro.

“Vogliamo dotare il personale della polizia locale di spray al peperoncino per aumentare il livello di sicurezza di tutti gli operatori nelle attività esterne – spiega Danilo Doria, comandante della polizia locale –. Si tratta di una decisione che è parte di un percorso di innalzamento di sicurezza a tutela dei nostri agenti. L’introduzione di queste bombolette non è legata a fenomeni particolari, ma non voglio aspettarne uno per dotare i miei colleghi di una sicurezza in più che permetta di portare avanti al meglio il servizio offerto alla popolazione”.

Alla base, quindi, nessuna criticità recente, ma la volontà di garantire strumenti adeguati ed efficaci al personale in servizio in caso di necessità. Continua il comandante Doria: “Per quanto riguarda situazioni critiche o livello di sicurezza generale del personale, a Macerata non c’è stato un peggioramento né un miglioramento nell’ultimo periodo. Questo è solo uno step ulteriore: con la condivisione delle rappresentanze sindacali degli operatori. In base ai servizi che siamo chiamati a svolgere, specie durante le ore notturne, ho voluto dotare tutto il mio personale di bombolette spray urticanti che, in casi di necessità, possono essere utilizzate. È una dotazione in più prevista dal regolamento di legge”.

Uno strumento per la difesa personale che gli agenti hanno imparato a conoscere e usare attraverso corsi di formazione specifici e di gestione delle situazioni critiche. “Abbiamo fatto un corso specifico con rilascio dell’attestato da parte di aziende, sia riguardo la gestione di criticità, sia per poter utilizzare queste bombolette – conclude il comandante Danilo Doria –. La consegna delle nuove dotazioni dovrebbe avvenire entro una quindicina di giorni; entro la metà di giugno le avremo sicuramente”.

Un passo fondamentale per l’incolumità degli agenti e l’aiuto ai cittadini, come sottolinea anche l’assessore alla Sicurezza e al Decoro, Paolo Renna. “L’introduzione di questi spray è fondamentale prima di tutto per l’incolumità degli agenti e, in caso di necessità, è utile per aiutare le persone in difficoltà”. Secondo l’assessore, l’introduzione di questa nuova dotazione è un passo in avanti per il Corpo. “Quella di accrescere e potenziare la nostra polizia locale era una linea di mandato – conclude Renna –, un obiettivo per noi centrale che riguarda la difesa personale e il miglioramento delle dotazioni di difesa e servizio”.