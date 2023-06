"Spreco di risorse pubbliche per la pista ciclabile": 12 cittadini chiedono l’accesso agli atti

Dodici cittadini, proprietari di fondi in contrada Pianibianchi interessati dalla procedura di esproprio per la realizzazione della ciclabile, chiedono chiarimenti sulle modalità di prosecuzione del tracciato. Ritengono inutile una continuazione della pista a tronconi, "con un conseguente spreco di risorse pubbliche". Hanno scritto così al Comune di Tolentino una lettera di accesso agli atti, tramite l’avvocato Riccardo Ferranti. Ripercorrono la vicenda. Nei mesi scorsi alcuni proprietari delle aree oggetto di esproprio per la realizzazione della ciclabile Pianibianchi, sempre attraverso il legale, avevano proposto le osservazioni nei termini di legge "lamentando come si ritenesse necessario per la salvaguardia degli interessi sia dei privati che della collettività che il tracciato venisse rivisto prevedendo un passaggio lungo la strada contrada Pianibianchi". I dodici però spiegano di aver poi saputo, informalmente, che "lo spostamento del tracciato lungo la strada non comporterà l’esecuzione di un’opera omogenea e coerente con quanto si ritiene di utilità per l’intera comunità e con quanto previsto nel progetto originario, per il quale è stato chiesto il finanziamento", facendo riferimento alla "ventilata volontà dell’amministrazione di realizzare la ciclabile in due tronconi, privi di collegamento fra loro". "Tale scelta – evidenziano i proprietari – appare inopportuna e fonte di potenziali pericoli per gli utilizzatori della ciclabile. Denaro pubblico speso inopportunamente perché si tratterebbe di un’incompiuta quando invece tutti auspichiamo in un completamento dell’opera stessa. Pertanto si chiede di voler rivedere questa scelta in favore di una diversa che preveda la realizzazione di una pista continua e priva di interruzioni, che riparta dal punto in cui oggi termina per giungere al lago o, quantomeno, in prossimità dello stesso". Da qui l’istanza di accesso agli atti, per vedere il progetto. "Ai miei assistiti è stato comunicato che la scelta è legata a necessità di bilancio – conclude l’avvocato –, cosa che lascia perplessi".

Lucia Gentili