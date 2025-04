Spruzza spray al peperoncino. Scatta il Dacur

Spruzza spray al peperoncino ad Donoma, a fine serata: dopo la denuncia, arriva anche il daspo urbano per il responsabile, un 24enne di origini tunisine residente a Porto Recanati. L’episodio era avvenuto nella notte di mercoledì scorso, intorno alle 3.35, nel locale di via Mazzini. Il ragazzo, entrato da solo al Donoma, ad un certo punto ha spruzzato spray al peperoncino in un punto relativamente isolato del locale. Ma l’aria, ben presto, era diventata irrespirabile. Gli uomini della sicurezza del Donoma (nella foto l’ingresso del locale) erano subito intervenuti bloccando il giovane ed evacuando immediatamente il locale, dove erano in corso anche diversi compleanni.

La serata era stata, ovviamente, interrotta. Una ragazza aveva avuto un attacco di panico ed era stata soccorsa da una ambulanza. Nel frattempo, i buttafuori avevano chiamato i carabinieri, che avevano identificato e denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti all’offesa, getto pericoloso di cose e lesioni aggravate il giovane tunisino.

Su richiesta dell’Arma dei Carabinieri, la Divisione Polizia Anticrimine ha aperto un’istruttoria, al termine della quale il questore di Macerata ha emesso nei confronti del giovane un Dacur, divieto di accesso alle aree urbane, anche detto daspo urbano: la misura prevede che per un anno non potrà più frequentare il locale dove si era reso responsabile di tali gesti e tutti quelli nelle vicinanze.

