Spunta discarica a cielo aperto: "Hotel House, una vergogna"

Speravano che almeno Babbo Natale, dall’alto della sua bontà, facesse un giretto con la slitta nei pressi dell’Hotel House e, colpito dal profondo degrado in cui si presenta la sua area esterna, facesse la sorpresa, ai circa suoi 2000 residenti, di ripulirla di tutta l’immondizia che si trova nelle aree esterne al palazzone multietnico. È stata, invece, una grande delusione trovare i rifiuti di amianto ancora a terra e tanti altri ingombranti, fra cui diversi materassi, alla fine di via Salvo d’Acquisto, a pochi metri dal cancello d’ingresso del mega condominio. Il sindaco Michelini e il suo assessore Riccetti – lamenta Luca Davide, responsabile del comitato di sicurezza dell’Hotel House – non si sono vestiti da Babbo Natale per eliminare quelle discariche a cielo aperto e rendere pulita e sicura quell’area. "Sono passati due mesi dalla denuncia pubblica e ben 4 dalla segnalazione inviata al sindaco Michelini sulla presenza di vecchie vasche di contenimento di amianto rotte che costituiscono rifiuti nocivi, ma niente si è mosso. Speravamo che almeno sotto Natale l’amministrazione comunale fosse un po’ più sensibile ai problemi dell’Hotel House. Ormai speriamo solo nella Befana".

La discarica nociva si trova su di un lato di un parcheggio che sorge su un’area che, secondo Davide, è comunale, tanto più che la stessa è illuminata ed è vigilata da due telecamere A che servono quest’ultime se non s’individuano i responsabili dell’abbandono di questi rifiuti costituiti da materassi, piccola mobilia e persino batterie di auto? "È vergognoso in questo periodo venire a Porto Recanati, perché non esiste solo incuria nei pressi dell’Hotel House, ma questa è evidente in molti altri punti della città".