Spunta un nuovo cantiere in città: "Sferisterio più accessibile"

Ieri mattina si è aperto un nuovo cantiere nel cuore della città. Sono partiti, infatti, i lavori relativi agli interventi per l’accessibilità dell’area esterna allo Sferisterio, previsti dal progetto "Sferisterio Inclusivo" finanziato tramite fondi Pnrr. Il piano prevede il miglioramento della sicurezza stradale in un’intersezione che, spesso, è teatro di incidenti; la realizzazione di un percorso pedonale accessibile con attraversamento per coloro che salgono da via Maffeo Pantaleoni e maggiore decoro e coerenza della pavimentazione pedonale nell’area dello Sferisterio.

"Macerata più bella e accessibile, un obiettivo che è diventato subito progetto e ora realtà – ha spiegato l’assessore Andrea Marchiori –. Il restauro conservativo delle mura, l’illuminazione architetturale delle porte, la nuova pavimentazione di viale Trieste e ora si prosegue con viale Diomede Pantaleoni". Il progetto prevede il prolungamento del marciapiede esistente lungo via Diomede Pantaleoni con l’eliminazione dell’aiuola spartitraffico della rotatoria di piazza Nazario Sauro e delle fioriere adiacenti le rampe del sottopasso pedonale. In questo modo sarà possibile realizzare un nuovo marciapiede pavimentato con pietra arenaria che colleghi le vie Diomede e Maffeo Pantaleoni, offrendo un’alternativa "senza barriere" agli scalini presenti. Il nuovo marciapiede sarà realizzato vicino al sottopasso lungo via Diomede Pantaleoni e si interromperà nei pressi della rotatoria. La strada che permette ora la svolta dei veicoli provenienti da via Maffeo Pantaleoni su via Diomede Pantaleoni sarà chiusa. Sarà inoltre realizzato un attraversamento pedonale su piazza Nazario Sauro al termine del prolungamento del marciapiede; questo permetterà di collegare il marciapiede di via Diomede Pantaleoni (lato sinistro a salire) con piazza Nazario Sauro e corso Cairoli. Nei pressi del sottopasso sarà realizzato, al termine dell’attuale marciapiede, un attraversamento pedonale che permetterà di raggiungere più agevolmente l’ingresso dello Sferisterio, piazza Mazzini e viale Trieste.

Per agevolare il percorso pedonale e garantire maggiore sicurezza, si provvederà a spostare più indietro, secondo l’attuale senso di marcia, l’attraversamento pedonale esistente nei pressi della stazione degli autobus. Con un successivo step già programmato sarà realizzato il nuovo marciapiede in direzione borgo San Giuliano con pavimentazione in arenaria, per dare continuità all’intervento del Piano di recupero del centro.