Spunta un video dell’aggressione al 14enne

È stato dimesso dall’ospedale di Civitanova con una prognosi di 10 giorni il 14enne che, martedì pomeriggio, era stato accerchiato e picchiato da una banda di ragazzini, in parte extracomunitari, sul lungomare di Porto Recanati.

Da quanto emerge con i primi accertamenti avviati sull’episodio, il motivo dell’aggressione sarebbe legato a questioni amorose tra ragazzini. E a malmenarlo sarebbero stati sei o sette giovanissimi, che erano persino armati di coltello. Inoltre sarebbe stato girato anche un video, al momento al vaglio dei carabinieri della caserma portorecanatese, video che mostrerebbe i volti degli aggressori.

Per il momento i genitori del minorenne non hanno ancora sporto denuncia sull’accaduto, ma lo faranno nel giro dei prossimi giorni.

L’episodio di violenza si era consumato intorno alle 18. A quell’ora il 14enne si trovava in compagnia di una ragazza, più o meno della sua età, all’altezza del lungomare Marinai d’Italia. A quel punto si è fatto avanti il gruppo di coetanei, alcuni nordafricani e altri originari di Osimo e Civitanova. Gli animi si erano subito accesi, perché uno di quei giovani avrebbe avuto in precedenza una storia con la ragazza che in quel momento accompagnava il 14enne. Così, dopo alcuni scambi non proprio cortesi, il portorecanatese si è trovato circondato. Uno dei ragazzini avrebbe anche tirato fuori un coltello e gli altri lo hanno colpito a più riprese, facendogli parecchio male.

In quegli istanti davvero concitati, un passante ha tirato fuori il cellulare e ha girato un video, che riprenderebbe quei ragazzi mentre urlavano e minacciavano il 14enne. Questo potrebbe rivelarsi un elemento molto utile per le indagini.

Per fortuna il minorenne è poi riuscito a scappare, rifugiandosi nella vicina caserma dei carabinieri in viale Europa dove ha chiesto aiuto ai militari dell’Arma.

Successivamente erano arrivate l’ambulanza della Croce Rossa di Porto Recanati e quella medicalizzata da Recanati per soccorrerlo, visto che il ragazzo era sotto choc e aveva ferite, graffi e contusioni sul corpo. Il personale sanitario lo aveva dunque medicato sul posto, e dopo le prime cure lo aveva caricato in ambulanza, per sottoporlo agli accertamenti necessari al pronto soccorso di Civitanova.

