Spunta un’antenna della videosorveglianza a Porta Convitto

Tra i merli di Porta Convitto spunta un’antenna e alcuni cittadini si sono chiesti a cosa serve e chi l’ha installata. "Si tratta – spiega l’assessore Paolo Renna – di un’antenna collegata alla telecamera posizionata su piazza Marconi. È stata pitturata di nero per mimetizzarla con la torre. È stata installata in quel punto perché lì il segnale è molto più forte". La situazione è stata segnalata alla redazione da alcuni lettori il cui sguardo è caduto tra quei merli. Qualcuno aveva pensato che potesse essere un’antenna per vedere la televisione, un altro per il collegamento internet, invece è necessaria per far funzionare a dovere le telecamere di videosorveglianza.