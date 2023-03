Spunta uno strano maxi manifesto "È una forma d’arte dei liceali"

Ha suscitato non pochi interrogativi e battute il maxi manifesto 6 metri per 3 comparso lungo la rotatoria che si trova sotto Villa Colloredo Mels: “Di politica non si parla, di violenza sulle donne non si parla, di sessualità non si parla. Esiste soltanto il programma“. Un manifesto polemico verso la scuola che sembra ferma al suo programma scolastico tradizionale, scollegato alla realtà sociale e politica. La firma, in caratteri molto più piccoli rispetto al testo, è di “alcune studente dell’indirizzo Scienze Umane del Liceo Classico Leopardi parlano di scuola“. E questa, in effetti, svela l’arcano di che cosa rappresenti quel manifesto. Si tratta, infatti, di una delle tante affissioni in città dell’artista Sara Leghissa nell’ambito di "Logos Infinito", il progetto curato da Gianluca Marziani che ha l’obiettivo di declinare in chiave contemporanea l’uso visivo della parola. È il frutto di un laboratorio tenuto lo scorso dicembre con una classe V del Liceo Classico "Giacomo Leopardi" di Recanati: in questa particolare occasione le studentesse interessate, partendo dalla domanda: "A scuola come sto?", hanno avuto la possibilità di raccontare esperienze e sensazioni specialmente in relazione a come è cambiata la vita dopo avere vissuto il disagio durante e dopo la pandemia, e di come questa abbia influito sulle loro relazioni sociali. "I risultati del workshop a Recanati di Sara Leghissa, impegnata in un proficuo dialogo con gli studenti del Classico, prendono forma tramite affissioni" afferma il curatore Gianluca Marziani. Meno decifrabile per la lingua italiana quel "alcune studente".

ant. t.