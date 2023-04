Spuntano croci nel giardino in memoria di Pamela

Croci e tombe a rappresentare le vittime dell’immigrazione clandestina. Le ha poste CasaPound nei luoghi di diverse città italiane. A Macerata, i manifestanti le hanno piantate nel giardinetto di via Spalato, tra le foto e i fiori per Pamela Mastropietro, uccisa e fatta a pezzi nel 2018 da Innocent Oseghale, nigeriano. "CasaPound punta il dito contro chi avalla e, addirittura, incoraggia le partenze – scrivono gli esponenti in una nota –, che ha affisso anche striscioni con scritto "Immigrazion€: un business milionario. Le 93 vittime del naufragio di Cutro sono solo le ultime di una lunga serie che vede migliaia di uomini, donne e bambini tentare la sorte in mare, abbagliati dalle false promesse di chi sull’immigrazione clandestina ha costruito un business. Se da una parte il governo è in stallo sul decreto Cutro, che dovrebbe riscrivere le norme sui migranti, dall’altro troviamo un’opposizione colpevole che sostiene, senza troppe remore, Ong e trafficanti, i veri colpevoli delle tragedie del Mediterraneo insieme all’Unione Europea. Il risultato? Un business milionario fatto sulla pelle di gente che rischia ogni giorno".