Spuntano i manifesti: "Troiani dimettiti"

Un Fausto Troiani vestito da ballerina, con indosso un tutù, che corre leggiadro su un campo. È l’immagine che campeggia sui maxi manifesti affissi in città con la scritta "Dimettiti" e sullo sfondo, rispetto all’immagine del presidente del consiglio comunale, sono disegnati dei palazzi con riferimenti alle varianti urbanistiche Santini, Agriforest, Cristallo e al progetto del porto Dubai. A commissionarli è stata la lista "Futuro in Comune" dell’ex sindaco di Civitanova Tommaso Corvatta.

Il bersaglio dell’attacco è la politica urbanistica dell’amministrazione comunale, contrassegnata da varianti a forte impatto sulla città, e di cui Troiani è considerati il simbolo perché con la sua lista civica, "Vince Civitanova", ne gestisce la delega attraverso l’assessore Roberta Belletti. Tutte le lottizzazioni indicate nel manifesto di Futuro in Comune sono state fonte di forti polemiche in città e nessuna ha superato lo scoglio del consiglio comunale, dove la coalizione del sindaco Ciarapica si è sempre divisa al momento del voto, senza mai arrivar ad avere i numeri necessari per far approvare i progetti. In qualche caso, in merito ai progetti annunciati ci sono anche dei clamorosi dietro front, dei quali proprio la lista di Troiani si è resa protagonista.

Lorena Cellini