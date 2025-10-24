Spuntano reperti romani. Archeologi nel cantiere

La Sovrintendenza dei beni artistici e culturali delle Marche ha attivato una procedura di verifica di interesse archeologico nell’area ex Cecchetti, a Civitanova, in passato già interessata da queste procedure.

Il procedimento è partito in seguito al riaffioramento di alcuni reperti archeologici in via San Luigi Versilia, dove sono iniziati gli scavi per la realizzazione di un altro palazzo e dove da lunedì stanno lavorando anche gli operatori per conto della Sovrintendenza. I reperti, di epoca romana, sono emersi durante i movimenti delle ruspe. A quanto risulta per il momento, si tratterebbe di piccolissimi frammenti di anfore. Il cantiere archeologico è necessario a isolare l’area di interesse per verificare se il terreno oggetto dell’intervento edilizio (si tratta di una lottizzazione privata) custodisca altri resti rilevanti, anche alla luce del fatto che in passato ne sono già emersi dall’area che ha ospitato l’ex fabbrica Cecchetti e che ha restituito alla città oggetti di interesse storico.

L’ultimo episodio ha riguardato il vincolo archeologico apposto su un terreno adiacente a quello in cui la Sovrintendenza sta lavorando in questi giorni, e dove resterà per un certo tempo, ed è quello che avrebbe dovuto ospitare il sottopasso pedonale di collegamento tra il comparto della ex Cecchetti e via Venezia, lavori mai iniziati ma non per problemi legati ai ritrovamenti archeologici. In questa centralissima area della città, incastonata tra la statale Adriatica e la ferrovia, sono stati registrati nel tempo diversi ritrovamenti di reperti di epoca romana, databili tra l’età repubblicana e quella tardo imperale, con testimonianze riaffiorate a partire dal 1974 e successivamente con le campagne di scavo degli anni 2008-2009 per l’attuazione della lottizzazione Civitanova 2000, dopo la demolizione delle strutture della vecchia fabbrica. Dalle stratificazioni dell’area della ex Cecchetti sono emerse anche tombe con scarso materiale di arredo, fatte risalire a un’epoca tra il IV e il VII secolo dopo Cristo.

Lorena Cellini