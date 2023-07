Sputa all’ex sede del Pd e pubblica il video

di Giorgio Giannaccini

"C’è scritto chiuso per fallimento", poi una parolaccia, un gestaccio col dito e infine uno sputo contro il cartello dell’ex sede del Partito democratico di Porto Recanati. E’ questa la bravata che purtroppo ha visto protagonista un giovanissimo del posto, il quale si è fatto prima filmare da alcuni suoi amici e poco dopo ha condiviso il tutto su TikTok. Nemmeno a dirlo, il video è presto diventato virale e ha fatto così infuriare alcuni iscritti del partito, generando diverse polemiche. Da quanto trapela, l’autore del filmato sarebbe un ragazzo quasi sicuramente minorenne e residente in città, con diversi followers proprio in quel social network. Sebbene non si sa con certezza quando è stato girato, il video ha cominciato a girare in rete martedì mattina e alla fine è stato notato pure dal circolo locale dei dem. In pratica, si vede un giovane in piedi davanti alla vecchia sede del Pd, in via San Giovanni Bosco.

A quel punto, il giovinastro comincia a dire ad alta voce: "C’è scritto chiuso per fallimento, rinnovo dei locali". E non contento, subito dopo alza il dito medio, esclama una parolaccia e sputa verso il cartello appeso all’ingresso dell’ex sede, che riporta lo stemma e il nome del partito di centrosinistra. In realtà, va ricordato che da tempo il circolo dei dem è stato trasferito in un immobile situato sotto la galleria De Angelis, in corso Matteotti, ma tuttavia a oggi l’insegna non è stata ancora rimossa dai locali di via San Giovanni Bosco.

Fatto sta che quel video ha scatenato a stretto giro l’ira dell’ex segretario del Pd portorecanatese, Massimo Montali. E proprio lui (su Facebook) ha condiviso quel filmato, allegando però un commento davvero acceso nei confronti dell’autore di quella bravata. "Premesso che la madre degli imbecilli è sempre incinta e fa parti gemellari. Se i figli di papà fancazzisti hanno questo comportamento significa che il Pd sta lavorando bene", è stato lo sfogo di Montali. In verità, c’è anche da dire che il filmato in questione è una sorta di maldestra imitazione – tra l’altro di pessimo gusto – di un video girato e diffuso su TikTok dal famoso comico Andrea Pucci.

In quel caso, il cabarettista milanese si era fatto riprendere davanti a una sede del Pd (non si sa di quale località italiana) e aveva poi esclamato tra ironia e satira "c’è scritto chiuso per fallimento, rinnovo locali". Intanto, da quanto si apprende, il circolo portorecanatese dei dem al momento non ha fatto alcuna denuncia.