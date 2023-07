"Sputi contro la sede del Pd, solo delusione"

di Giorgio Giannaccini

"Come dirigente del circolo non sono assolutamente furioso, semmai deluso. Non c’è motivo, né ho mai pensato di intraprendere azioni legali, perché alla farsa di un triste teatrino non è seguito fortunatamente nessun atto vandalico". Così Alessandro Palestrini, segretario del Pd di Porto Recanati, commenta la bravata di un giovanissimo concittadino (quasi sicuramente minorenne) che qualche giorno fa si è fatto filmare davanti all’ex sede dei dem, in via San Giovanni Bosco, per poi sputare sull’insegna con sopra riportati il nome e il simbolo del partito. Non contento, il giovinastro aveva pure condiviso il video su TikTok. E proprio tale episodio aveva scatenato l’ira dell’ex segretario del Pd portorecanatese, Massimo Montali, che su Facebook aveva a sua volta postato il video, apostrofando però in maniera alquanto colorita l’autore del gesto. In realtà, il filmato in questione era una sorta di maldestra imitazione di un video girato, sempre su TikTok, dal famoso comico Andrea Pucci. E anche per questo, Palestrini è meno duro rispetto al suo compagno di partito. "Lo considero un semplice atto emulativo e un’azione goliardica fatta da un giovane spavaldo e sguarnito di senso civico – osserva il segretario dem –. Se il gesto è stato dettato da una convinzione politica di dissenso, allora mi sento di dire a quel ragazzo che per cambiare le cose ci vuole ben altro. Ci sono esempi virtuosi di giovanissimi impegnati in progetti socialmente utili. Sui social – aggiunge Palestrini – andrebbero condivisi i video dei ragazzi che vanno a spalare fango nelle zone alluvionate o a pulire le spiagge colpite da mareggiate. A quelli che invece decidono per le scorciatoie e fanno della superficialità il loro modo di fare, occorre che la politica, le istituzioni e le famiglie offrano spazi di dialogo". Perciò, Palestrini ribadisce che "da segretario di un partito, ma soprattutto da genitore ho maturato la convinzione che agli insulti e ai gesti scomposti, non va assolutamente offerta una risposta altrettanto spavalda. Occorre più attenzione e disponibilità al dialogo perché solo così si può offrire ai giovani possibilità di riscatto e realizzazione personale".