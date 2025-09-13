Squadroni contro la Lega: "Antenne, un inganno ai danni dei cittadini"

"Chi condivide con Fabrizio Ciarapica l’amministrazione del potere non può continuare a replicare all’infinito un tradimento, un autentico inganno contro i civitanovesi e un intero quartiere". Messaggio spedito alla Lega da Silvia Squadroni, candidata in Regione per la lista I Marchigiani per Acquaroli, e il tema è quello delle antenne, in particolare quella sorta sulla collina Belvedere. La Lega ha minacciato di disertare i consigli comunali, in polemica con le autorizzazioni rilasciate dal Comune, ma Squadroni attacca: "La Lega non lascerà mai la coalizione di Ciarapica, lo sanno benissimo Veronica Fortuna e i consiglieri comunali del partito di Salvini e Vannacci, altrimenti lo avrebbero già fatto quando ve ne era l’occasione". Allora "sono legittimi i distinguo, ma solo chi non è rinchiuso nello steccato di un partito o legato a una linea gerarchica inadeguata e sconsiderata può offrire garanzie di azione, decisione, libertà, coerenza". Quanto all’antenna "poteva essere spostata altrove, visto che le prime proteste risalgono al 28 gennaio 2025. Perché non muoversi già allora? Il coraggio è mancato a tutti coloro i quali fanno parte dell’attuale amministrazione, naturalmente e inaspettatamente fratelli-coltelli alle regionali, ma inadeguati, impreparati, superficiali. Per questo chiedo alle prossime elezioni, in nome di coerenza, schiena dritta, preparazione a tutela dei miei concittadini".