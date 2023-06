Squadroni e Bianchi all’attacco: "Il progetto urbanistico in aula senza il parere del dirigente"

Vince il concorso comunale, ma ancora non è stata assunta come dirigente dell’urbanistica. Dallo scorso 5 aprile (determina numero 84) è ufficiale l’assegnazione dell’incarico alla palazzina tecnologica comunale, ma l’ufficio è ancora vuoto. Un ritardo che le consigliere della lista civica SiAmo Civitanova – Silvia Squadroni e Lavinia Bianchi – imputano alla gestione dell’assessore Roberta Belletti: "Longa manus – dicono – di Fausto Troiani. Ci preoccupa la mancata assunzione della vincitrice del concorso per il ruolo di dirigente, nonostante siano trascorsi mesi dalla sua proclamazione. Ciò solleva dubbi anche sulla trasparenza dei processi decisionali, ricordando anche quando, da poco nominata, la Belletti necessitava di uno staff, con un costo per la cittadinanza, oltre al suo compenso da assessore, di 74mila euro, scelta che coinvolgeva l’ex dirigente in pensione Strappato, mossa che l’Anac sosteneva fosse da attenzionare". Non è il solo aspetto su cui Siamo Civitanova affonda la lama: "Preoccupa anche la decisione di portare in consiglio comunale una variante per cementificare la zona esondabile a ridosso del Chienti, che arriva in aula con il parere negativo della commissione urbanistica". E allora le domande retoriche: "È normale che la variante arrivi in consiglio senza il parere di un dirigente tecnico, e perché nella cartellina inviata ai consiglieri non sono presenti i render mostrati in commissione? Che mai questa fretta di portare all’approvazione un punto per il quale anche la Regione, nel suo ultimo parere, ha definito l’area ‘soggetta a potenziali fenomeni di esondazione’". "Qualora – concludono Squadroni e Bianchi – dovesse accadere qualche fenomeno atmosferico catastrofico, come i recenti, chi si assumerà la colpa? I consiglieri comunali che voteranno a favore".