Squadroni in corsa con Acquaroli: "Pronta anche per le comunali"

"A tutti quelli che sperano faccia un tonfo alla regionali per togliermi dalla testa l’ambizione di fare il sindaco di Civitanova dico: rassegnatevi perché comunque vada mi candiderò". Così Silvia Squadroni, in lista con Marchigiani per Acquaroli, nel giorno della presentazione della sua candidatura, allo chalet Caracoles, sul lungomare. Ai supporter ha voluto subito chiarire che la collocazione a centrodestra - alle amministrative del 2022 era a capo di un progetto civico (Siamo Civitanova) - nasce "dalla convinzione che le cose si cambiano da dentro". A braccetto con Acquaroli, ma vade retro Ciarapica. Stessa squadra per la corsa regionale "ma sull’amministrazione della città il mio giudizio non cambia. Spreco di soldi senza alcuna visione". Fiducia in Acquaroli dunque "per consentire al suo governo di terminare progetti avviati. Anch’io non sfuggo dalla questione sanità, ma a fare la riforma del comparto nel 2003 non è stato il centrodestra. Con questo non mi metto in scia a chi cerca di dare sempre le colpe ai predecessori, ma dico che è necessario dare ad Acquaroli la possibilità di portare avanti il suo programma". In ogni passaggio della Squadroni il richiamo alle amministrative cittadine. Intanto, con l’augurio che "l’esito delle urne faccia cadere qualcuno, così da poter andare a votare presto a Civitanova". Niente nomi, ma il riferimento è a Ciarapica. Quanto al percorso politico futuro, Squadroni assicura che punterà ancora sulla terza via: "Non ho bisogno di poltrone amo Civitanova e voglio governarla per realizzare progetti che abbiano al centro l’interesse dei cittadini. Con il centrosinistra ho tentato di costruire una intesa consiliare per contrastare Ciarapica, ma non è stato possibile. E, da questo centrodestra cittadino mi divide tutto. Ecco perché mi candiderò a sindaco, in ogni caso, puntano ancora sul civismo".