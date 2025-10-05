Squadroni sull’ipotesi rimpasto: "Mai con chi ha distrutto la città"

"Non mi siederò mai in giunta con chi ha distrutto la città, battuto clamorosamente dai civitanovesi che non hanno votato il proprio sindaco, il quale per cacciare il duo Troiani/Belletti prende a pretesto il tradimento per aver appoggiato Gianluca Pasqui. Sono affari loro e personalmente non voglio averci a che fare, convinta che il botto, prima o poi, si sentirà fino a Roma". Silvia Squadroni (nella foto), dopo la corsa alle regionali nella lista Marchigani per Acquaroli torna nella trincea civitanovese e chiude la porta ad abboccamenti che nell’entourage di Ciarapica si erano manifestati per valutare un suo ingaggio in giunta al posto di Roberta Belletti (Vince Civitanova) nel rimpasto che verrà. Ma, Squadroni alza un muro: "Ciarapica azzeri tutta la giunta se ha coraggio e ritrovata moralità e poi riproponga una squadra che rappresenti realmente la novità sottoponendosi al voto dell’aula, magari salvando chi non si è compromesso tra gli assessori. E abbia il coraggio di proporre la sfiducia verso il presidente del consiglio comunale, Fausto Troiani, che già lo tradì nel 2020, votando e facendo votare Filippo Salmartini e che oggi lo ha tradito di nuovo con Pasqui. Quale occasione migliore per rispedirli tutti a casa?". Quindi "non mi si tiri dentro, e ricordo che nel marzo 2022, quando mi si offrì l’assessorato in cambio del ritiro della mia candidatura a sindaco, fui già chiara: mai con quella gente! Preferii tirare dritto, purtroppo riconsegnando la città a chi ha continuato a cementificarla, a lottizzarla e ad abbrutirla". "Oggi - conclude - dovrei entrare a rimettere ordine e pulizia nel cuore di quel verminaio? Che lo ripulisca il sindaco, raschiando e disinfettando, pentendosi ed emendandosi: forse allora, solo allora, potrei volgere lo sguardo per il bene della mia città e in coerenza con il più grande partito della coalizione".