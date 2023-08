Squartabue, ecco il centro di riuso: "Cantiere vicino alla conclusione"

"Anche questo cantiere si avvia alla conclusione", annuncia soddisfatto il sindaco di Recanati Antonio Bravi postando la foto dell’ormai quasi realizzato nuovo centro del riuso realizzato a fianco dell’isola ecologica di Squartabue, a Villa Musone, ad integrazione dell’esistente centro di raccolta e a supporto di quello già da tempo in funzione a Montecassiano dove vi si rivolgono i residenti dei Comuni di Appignano, Montecassiano, Recanati, Treia e recentemente anche Montefano. "Si tratta di un servizio importante dal punto di vista ambientale – sottolinea Bravi – in quanto si riducono le quantità di rifiuti da smaltire, ma anche economico, specie in momenti con alti tassi di inflazione come quello attuale, in quanto si può evitare di acquistare nuovi prodotti riutilizzando quelli che affluiscono al centro". Per la sua realizzazione Recanati ha potuto contare sul contributo di 200mila euro erogato dalla Regione e la gestione sarà affidata al Cosmari. Si tratta di un immobile di circa 150 metri quadrati dove sono stati realizzata una grande sala espositiva degli oggetti che saranno portati dai cittadini, un deposito e un ufficio per il disbrigo delle partiche amministrative. Il progetto prevede anche di organizzare laboratori per la riparazione di piccoli oggetti sulla base dell’esperienza portava avanti dall’associazione recanatese "AltraEco" con il Repair Café che ha permesso a chiunque avesse oggetti da riparare o voglia d’imparare a farlo di incontrare esperti riparatori.