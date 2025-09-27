Marche, l’ultimo confronto

Alessandro Caporaletti
Marche, l’ultimo confronto
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manifestazioni pro PalestinaAllerta temporaliCrisi OikosMigliori barSondaggio fakeElezioni Marche
Acquista il giornale
CronacaSquartabue, lavori alla strada. Ecco come cambia la viabilità
27 set 2025
ANTONIO TUBALDI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. Squartabue, lavori alla strada. Ecco come cambia la viabilità

Squartabue, lavori alla strada. Ecco come cambia la viabilità

Il percorso non potrà essere utilizzato per circa due mesi. Interventi necessari. per riparare il fondo dissestato.

Il percorso non potrà essere utilizzato per circa due mesi. Interventi necessari. per riparare il fondo dissestato.

Il percorso non potrà essere utilizzato per circa due mesi. Interventi necessari. per riparare il fondo dissestato.

Per approfondire:

Partiranno lunedì prossimo, come da cronoprogramma, i lavori di sistemazione della strada comunale Squartabue che, dall’omonima zona industriale, costeggia l’ex cava San Biagio per immettersi nella provinciale 105 verso Cerretano. La strada, nel recente passato, è stata ripetutamente colpita da allagamenti in caso di forti piogge e non solo: la pavimentazione dissestata, con veri e propri crateri lasciati dalla pioggia, e i rifiuti abbandonati nelle aree circostanti alla carreggiata, hanno contribuito a rendere il transito su questa scorciatoia verso i comuni limitrofi un costante problema per gli automobilisti.

I lavori per la sua sistemazione definitiva necessitano di una chiusura prolungata al traffico, stimata in circa due mesi. L’amministrazione, consapevole del gran numero di utenti che ogni giorno attraversa questa strada, tra cui anche alcuni scuolabus, ha messo a punto misure volte a ridurre al minimo i disagi per la circolazione stabilendo deviazioni compatibili con il tracciato. Nello specifico, saranno interdetti al traffico, eccetto residenti e autorizzati, i tratti compresi fra l’intersezione tra la provinciale 105 e la strada comunale Squartabue e la relativa deviazione verso contrada Campograsso di Castelfidardo, e tra l’intersezione fra la strada Squartabue e la strada vicinale Sampaolese, con deviazione verso quest’ultima.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TrasportiLavoro