Stabilizzazioni contestate: "Ci rivolgeremo ai giudici"

La Fp Cgil e la Cisl Fp di Macerata esprimono forte preoccupazione per alcune decisioni assunte dalla direzione generale dell’Ast 3 e si dicono pronte a rivolgersi ai giudici. Il riferimento è a due atti che prevedono la stabilizzazione di tre operatori in comando da altre Aziende senza la pubblicazione di un avviso di mobilità in entrata. "Al contrario di chi ’santifica’ pubblicamente la direzione dell’Azienda sanitaria di Macerata per un presunto nuovo modo di agire – scrivono Sonia Prosperi (Cgil) e Paola Ticani (Cisl) – siamo molto preoccupate. Per operare in maniera condivisa è necessario un salto di qualità nelle relazioni sindacali da parte del direttore Ricci, con il pieno coinvolgimento della Rsu, in piena trasparenza e correttezza". La pubblicazione delle determine e gli atti conseguenti con cui sono stati stabilizzati due infermieri e un’ostetrica, "vanno contro i più elementari principi di equità". Per questo la richiesta di attenzionare le determine è stata inviata anche all’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, e al direttore del Dipartimento salute, Antonio Draisci. "Se tutto questo non basterà dovrà essere un giudice terzo a chiarire chi ha ragione". Fp Cgil e Cisl Fp esprimono forte preoccupazione sulla carenza di personale, sia sanitario che amministrativo. Il ritardo nell’espletamento dell’avviso per assunzione a tempo determinato di operatori socio sanitari, scaduto lo scorso 20 dicembre e a tutt’oggi non eseguito, come la carenza di personale infermieristico sta mettendo in grande difficoltà la copertura dei turni assistenziali e la programmazione delle ferie". Il passaggio da Asur ad Ast ha comportato un notevole aumento di attività e si fa sempre più evidente la difficoltà di risposta sia agli utenti che all’interno della stessa amministrazione. Nello stesso tempo, si invita tutti i dirigenti ad una "attenta" gestione delle ferie, e ciò denota uno scollamento dalla realtà lavorativa dell’Ast di Macerata, visto che ai dipendenti vengono negate, per esigenze di servizio, ferie già programmate. E si continua a non valorizzare i medici imponendo decisioni prese dall’alto. "Abbiamo chiesto alla direzione Ast di Macerata – concludono Prosperi e Ticani - il ripristino di corrette relazioni sindacali, e di agire con la correttezza e il rigore che ci si attende da un amministratore pubblico".

f. v.