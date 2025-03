"Stabilizzazioni, impegno di Castelli"

"Il commissario Guido Castelli ha ribadito l’impegno sulle rivendicazioni avanzate dalla Cisl Fp Marche, per domandare al governo una legge e risorse sufficienti alla stabilizzazione del personale sisma". Lo annuncia il sindacato dopo l’incontro con Castelli e i professionisti assunti a tempo determinato all’Ufficio ricostruzione. Al centro del dibattito, con il coordinamento del reggente Cisl Fp Marche Luca Talevi, la questione dei tempi determinati. "Il commissario ha ricordato la richiesta di informative all’Usr e agli enti locali per l’analisi della forza lavoro da stabilizzare – aggiunge il sindacato – con la quale si farà promotore con il governo e con i ministri Giorgetti e Zangrillo per ottenere norme e finanziamenti soddisfacenti".