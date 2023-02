"Staccati di nuovo i nostri manifesti"

"Per l’ennesima volta, in pochi giorni, i nostri manifesti sono stati strappati" denuncia Azione Universitaria. "Prima è stata distrutta la locandina del convegno sulle Foibe – scrive Maicol Pizzicotti Busilacchi, presidente regionale di Gioventù nazionale -, mostrando anche mancanza di rispetto nei confronti delle vittime di quella tragedia, ora sono stati staccati i volantini in cui invitavamo a sottoscrivere la nostra lista. Continueremo ad attaccarli, a fare campagna elettorale, a rappresentare gli studenti che credono nei nostri valori. Siamo la voce libera dell’Università, non riuscirete a zittirci".