Stacchiotti torna sul podio con il paraciclismo

Una vita in bicicletta interrotta da un drammatico incidente, e poi ripresa con una forza di volontà che ha stupito anche la nazionale. È la storia di Riccardo Stacchiotti, classe 1991, ex ciclista professionista di Recanati.

Il 27 agosto 2023 è la data che Riccardo non dimenticherà mai. "Tornavo dal mare in scooter, un’auto è uscita in retromarcia da un parcheggio e mi ha centrato in pieno", racconta. L’urto è stato violentissimo: "Il ginocchio è uscito dalla sede e ha distrutto tutto quello che ha trovato attorno. La lesione più grave è stata quella al nervo, che ancora oggi mi impedisce di muovere il piede sinistro". All’incidente sono seguiti 45 giorni con un fissatore esterno dolorosissimo, due operazioni ai legamenti, mesi di immobilità a letto, terapie e riabilitazioni. Una prova durissima anche a livello psicologico specialmente per chi, come Riccardo, ha fatto del ciclismo la propria ragione di vita fin dall’infanzia. "Correvo da quando avevo 8 anni. Sono diventato professionista nel 2014, ho partecipato al Giro d’Italia nel 2015 e nel 2016". Quando ha avuto l’incidente, Riccardo aveva già lasciato l’agonismo professionistico, ma continuava ad allenarsi a buoni livelli. "Dover rimanere a letto quasi un anno, dover reimparare a camminare... è stato durissimo. E non è finita. Ho sempre dolori e cammino con un tutore o con le stampelle. Il piede è rigido, e anche l’umore ne risente".

Eppure, in questa storia segnata dal dolore c’è una svolta luminosa: il paraciclismo. Nell’agosto 2024, a un anno dall’incidente, Riccardo viene contattato dal commissario tecnico della nazionale paralimpica. "Non conoscevo quel mondo, ma mi ha proposto un incontro. Mi ha spiegato la sua idea per me, e da lì è partito tutto". I risultati? Straordinari. Al debutto nella Coppa del Mondo, a maggio 2025, Riccardo conquista un quinto posto in Belgio e poi, due settimane dopo, un terzo posto in Italia, a Maniago. "Subito un podio. Poi sono arrivati i campionati italiani e li ho vinti". Un trionfo che ha il sapore della rivincita, di chi non si è arreso.

Oggi Riccardo ha ripreso anche il suo vecchio lavoro come muratore in un’impresa edile di Recanati. "È un mestiere faticoso, che facevo anche prima dell’incidente. Ora devo accettare alcune limitazioni, non posso fare tutto come prima".

Una soddisfazione immensa. Ma il dolore fisico e psicologico resta. "Sì, purtroppo. La mia non è più la vita di prima. Il dolore al piede c’è sempre, anche con le terapie settimanali. Camminare è difficoltoso, il rischio di inciampare è continuo. A volte mi pesa anche a livello psicologico: non sono più allegro come prima, il dolore influisce sull’umore". Asterio Tubaldi