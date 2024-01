Stadi off-limits già da domani

Niente stadio già da questo fine settimana, per i tifosi violenti sanzionati dalla questura. In tribunale sono state, infatti, già convalidate le misure cautelari aggiunte ai Daspo, per i fatti avvenuti durante Maceratese-Osimana all’Helvia Recina il 10 dicembre. In quella occasione, prima e dopo la partita c’erano stati scontri tra tifoserie, danneggiamenti alle auto e allo stadio e due agenti erano rimasti feriti, per fortuna non in modo grave, mentre cercavano di tenere a bada gli ultras più esagitati. In seguito alle indagini della Digos e della Scientifica, 17 tifosi sono stati identificati e denunciati per vari reati. Inoltre per loro sono arrivati dalla questura i provvedimenti di Daspo, il divieto di avvicinarsi agli stadi e alle aree limitrofe durante le partite di qualsiasi livello e serie, con durate variabili da tre a dieci anni, in base alla gravità dei fatti di cui sono accusati e ai precedenti. Si tratta di nove osimani, due tolentinati (per via del gemellaggio tra i cremisi e l’Osimana) e sei maceratesi. Inoltre, per sei maceratesi e due osimani è stato disposto anche l’obbligo di firma, misura che, su richiesta del sostituto procuratore Enrico Riccioni, è stata convalidata in tribunale tra mercoledì e ieri. Per questi ultimi, raggiunti da Daspo della durata tra i cinque e i dieci anni, si tratta di tutti soggetti già noti e già sanzionati in precedenza per episodi analoghi. Tutti provvedimenti disposti dunque per i facinorosi sono ormai esecutivi, e già a partire da sabato per loro lo stadio sarà off limits.