Stadio da sistemare, striscioni dei tifosi contro l’amministrazione

Due striscioni, uno pacato, l’altro più colorito, sono stati diretti dagli ultras della Civitanovese all’amministrazione comunale, rea di non "voler mettere mano" al Polisportivo. Il primo è apparso allo stadio, duranta la gara con l’Osimana. "Se non riuscite a spostarlo dovete sistemarlo. Fuori i soldi", recitava lo striscione. L’allusione, oltre che alla necessità di riqualificare l’impianto, è all’idea di collocare lo stadio in un’altra zona della città, ipotesi in passato paventata dal sindaco Fabrizio Ciarapica. Il secondo striscione è stato esposto nella stessa piazza Conchiglia che dà il nome al gruppo di tifosi: a essere preso di mira è l’assessore Ermanno Carassai che alcuni giorni aveva polemizzato con la Civitanovese in merito al cattivo stato delle strutture. "Carassai la domenica pisc… a casa tua": un chiaro riferimento ai bagni del Polisportivo ancora non ripristinati (ultimamente la giunta ha approvato la delibera che autorizza la spesa, ndr).

f. r.