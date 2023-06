Stadio dei Pini: l’inaugurazione e la delusione

Pierfrancesco

Giannangeli

La riapertura, con tanto di inaugurazione, del rinnovato Stadio dei Pini aveva rimesso in moto vecchi ricordi e nuove speranze. Poi,

i "motivi di natura amministrativo-burocratica", come ha spiegato ieri la società Maceratese, ne hanno fatto richiudere le porte e se ne riparlerà più avanti. Niente di nuovo: c’è sempre qualche questione amministrativo-burocratica che accompagna le nostre esistenze, che se fosse il contrario, e cioè questi problemi non esistessero, sarebbe tutto troppo semplice e si rischierebbe la noia. Pare che il nostro Paese - non è un problema soltanto maceratese - non ne possa proprio fare a meno. Incartarsi, letteralmente arrotolarsi tra le carte, è un vizio italico di quelli inguaribili (e a questo punto diventa difficile dar retta ai taumaturghi di turno che, ciclicamente, promettono che, sì, dalla burocrazia ne usciremo e poi andrà tutto bene: come no, credici). Torniamo allo Stadio dei Pini, oggi ormai avevamo deciso di andarci. Quelli a cui piace il termine, direbbero che è uno dei luoghi "iconici" della città. Di sicuro tra quelle piante è passata l’infanzia e l’adolescenza, ma anche la giovinezza e la maturità, di una bella fetta di maceratesi. E’ proprio difficile trovare chi non l’abbia frequentato, provandoci l’ebbrezza di praticare un qualche sport. Il calcio di sicuro, ma un tempo anche l’atletica e, prima che sorgesse un altro stadio, quello di via Cioci, pure il baseball e il softball. L’elenco potrebbe allungarsi, perché sicuramente anche qualche altra disciplina sarà transitata da quest’impianto. E non solo sport per tesserati, perché ai Pini si andava anche a scorrazzare in bicicletta, a tirare calci a un pallone sull’erba, a giocare a pallavolo, con qualche deviazione pure sul tennis, sullo spiazzo di cemento che un tempo stava alla fine della tribuna. Intanto, genitori e parenti ti guardavano da lontano, dal bar, quello che ora ha la serranda tirata giù. Ricordi, in attesa che tornino i bei tempi.