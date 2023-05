Stadio della Vittoria "Lavori quasi ultimati, nuovo terreno sintetico più area fitness e pic-nic"

di Chiara Gabrielli

Nuova vita per lo stadio della Vittoria, per tutti campo dei Pini, in viale Martiri della Libertà: i lavori sono a buon punto e, se tutto andrà bene, per l’inizio di giugno saranno completati. Un intervento iniziato già a dicembre del 2021 in modo parziale e dal valore complessivo di un milione e 900mila euro, totalmente finanziato dal Ministero tramite il bando per lo sport e le periferie. Il nuovo campo da calcio, in erba sintetica, è omologato per le partite fino a campionato di Prima categoria. "È il polmone verde della città, a pochi metri da corso Cavour – le parole del sindaco, Sandro Parcaroli -. Un posto bellissimo e da giugno, confidando che il clima sia buono e i lavori possono continuare a svolgersi, potrà riempirsi di famiglie, bambini, giovani, cittadini tutti che vorranno godersi questo spazio all’aperto. È qualcosa di magnifico, uno spazio che poche città possono vantare. Riportiamo così lo stadio al suo splendore antico e alla sua funzione, che è principalmente sportiva, ma poi potrà essere sfruttato per passeggiare, giocare, incontrarsi all’area aperta. Siamo orgogliosi di avere un campo monumentale, è un orgoglio per la città di Macerata". "Una soddisfazione – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Marchiori -, è suggestivo trovarsi in un complesso storico architettonico restaurato, che era stato inaugurato l’11 novembre 1927. Oggi diamo una nuova vita a questo spazio non solo con l’intervento sul campo da gioco vero e proprio, in erba sintetica, e sulle fondazioni, ma anche alla gradinata, alla tribuna e all’anello attorno allo stadio, che sarà a disposizione di tutti. Oltre ad aver risanato il muro di cinta nella parte interna ed esterna, avremo un percorso green, fitness, un’area giochi e un’area picnic. Un nuovo look, senza snaturare la bellezza architettonica degli anni ’20". "Funzione sportiva, sociale e ricreativa, oltre al campo da calcio, completamente rigenerato e con le tribune nuove, nella parte che dà verso via dei Velini costituirà un vero e proprio anello per il fitness con tanto di pavimentazione, dove si potrà andare a passeggiare, fare picnic, dedicato a famiglie e bambini e a tutti gli sportivi - aggiunge l’assessore allo Sport, Riccardo Sacchi -. Funzione sociale importantissima, in un quartiere popoloso come questo, una risorsa inestimabile".

I lavori sono svolti dalla ditta Inveni di Montefano. "Dai materiali ai colori, tutto è stato concordato con il Coni e la Sovrintendenza e i giochi saranno sostituiti, con un’attenzione particolare anche all’inclusione - spiega Tristano Luchetti, dirigente dell’ufficio tecnico del Comune -, è rafforzato anche l’aspetto neoclassico, con il rosso pompeiano sullo sfondo e il bianco davanti, sono messi in risalto anche le teste di lupo, che erano rimaste trascurate", mentre il direttore dei lavori, Fabrizio Monachesi, aggiunge che "siamo in dirittura d’arrivo, l’obiettivo è di restituire alla città un parco e un campo da calcio. Gli spogliatoi sono interamente rifatti e intorno, lungo l’anello, sarà creato un percorso con postazioni ginniche, una quindicina in tutto".