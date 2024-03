Stadio Helvia Recina: "Addio ai pini, che peccato"

Addio ai pini e all’erba dello stadio Helvia Recina. Lo segnala pieno di rammarico Fabrizio Giorgi. "Non riesco a credere che si taglino i pini per realizzare gli spogliatoi. Ho provato a chiedere di farli di fianco alla partenza dei 110 metri ostacoli, dove ora sono due fatiscenti capanne degli attrezzi, sfruttando la possibilità di costruirvi sopra una minipalestra; ho proposto di chiudere la parte dietro della gradinata. Ma è più facile tagliare, cementificare che recuperare gli spazi a disposizione. Solo Alessandro Tifi, rappresentante regionale della categoria Master e referente della Sef Macerata, ha cercato di evitare tutto ciò, ma nonostante il suo impegno l’unica concessione avuta dall’impresa aggiudicatrice dell’appalto è stata di aggiungere un carotaggio prima della costruzione della nuova pista. Siamo alla farsa, se non fosse che si parla di un investimento milionario". Giorgi riassume la vicenda. "La pista viene rifatta nel 2011 con 300mila euro, ma il terreno su cui è costruito l’impianto non è omogeneo e così la curva sud cede e nel 2018 si spendono altri 95mila euro per sistemarla. I lavori avrebbero dovuto prevedere un rinforzo, perché altrimenti si sarebbe ricaduti nel problema in tempi brevi. Ciò non è stato fatto e così, da tre anni prima non è stato possibile lo svolgimento di gare di interesse nazionale e poi, solo con deroga, quelle regionali, portando comunque un peggioramento nei crono degli atleti nelle prove di corsa e di marcia. Un particolare ringraziamento ad Alberto Cicarè, che si è adoperato per avere i progetti e ha provato a far riflettere il Consiglio comunale. Ora, vista l’indifferenza delle istituzioni, degli organi tecnici e della quasi totalità di coloro che utilizzano lo stadio, mi preparo a vedere per l’ultima volta quello che era un parco urbano vanto della città. Le ultime notizie dicono che arriverà il manto semi-sintetico: dopo 50 anni in cui l’erba dell’Helvia Recina era seconda solo a quella di Ascoli, essa sarà un ricordo. Allora le ultime domande: come si faranno le gare di disco e giavellotto? Come si piazzerà la pedana del martello nell’antistadio vista la sistemazione coperta del pistino? Non resta che prepararsi a tempi sempre più bui".