"Stadio Monaldi rinnovato?. L’ennesimo bluff del sindaco"

Mentre l’amministrazione si è affrettata a cantare vittoria con toni trionfalistici, la realtà dei fatti allo stadio Monaldi è diversa. La tribuna, gli spogliatoi e i servizi igenici sono fatiscenti, la vegetazione attorno non è stata tagliata e non c’è un custode per la struttura". Il gruppo di minoranza Porto Recanati 21-26, formato dai consiglieri comunali Alessandro Rovazzani e Maria Grazia Nalmodi, prende di mira il sindaco Andrea Michelini, in quanto la scorsa settimana aveva dichiarato che lo stadio Monaldi era stato "completamente rinnovato".

"Lavori completati? Solo a parole – affermano Rovazzani e Nalmodi –. L’intervento di tinteggiatura degli spogliatoi è stato ultimato dagli operai comunali, nonostante il bando per tali lavori fosse stato affidato a una ditta esterna. La tinteggiatura, spacciata per restyling, è stata portata a termine da personale comunale perché, incredibilmente, erano finiti i fondi per completare l’intervento. Già questo è sufficiente a confermare la scarsa capacità di programmazione e gestione economica dell’amministrazione: non sono stati nemmeno in grado di prevedere gli importi reali necessari per eseguire gli interventi annunciati". Inoltre, stando a Porto Recanati 21-26, ci sarebbero altre criticità: "I servizi igienici per il pubblico sono rimasti nello stesso stato di incuria e fatiscenza in cui si trovavano. Per non parlare della tribuna, rattoppata e tinteggiata solo a tratti, con finiture lasciate a metà e materiali ancora accatastati. Stesso discorso per la zona perimetrale dell’impianto – aggiungono –, lasciata senza alcuna cura, con erba alta e vegetazione incolta. Gli spogliatoi, nelle pareti esterne, si presentano ancora ammaccati e senza battiscopa. Infine la mancanza di un custode per l’impianto è stata completamente ignorata dall’amministrazione. La questione non è affatto secondaria: un impianto sportivo senza gestione e vigilanza costante è destinato al degrado in tempi rapidi, vanificando ogni intervento". Per questo, Porto Recanati 21-26 conclude così: "Il tanto decantato rinnovo sembra a oggi l’ennesimo bluff di questa amministrazione. I soldi dei cittadini vanno spesi bene. Le opere devono essere programmate con criterio. Ora ci aspettiamo che l’impianto sia sistemato e che venga risolta la questione custode".

Giorgio Giannaccini