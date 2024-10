"Stadio senza tifosi ospiti. Una perdita inaccettabile"

"Intervenire con somma urgenza per ripristinare la sicurezza del Polisportivo". A chiederlo è Daniele Maria Angelini, presidente onorario della Civitanovese e con un passato nell’amministrazione comunale (è stato assessore e presidente del consiglio comunale), dopo la caduta di calcinacci e laterizi dalla tribuna centrale avvenuta lunedì.

L’ordinanza firmata dal sindaco Fabrizio Ciarapica ha imposto la chiusura della tribuna, perciò l’elemento dirimente rispetto al proseguimento del campionato riguarda il settore ospiti, che si trova proprio in quel settore. Ieri si è svolto regolarmente il match tra la Civitanovese e il Castelfidardo, per via del divieto di trasferta imposto ai tifosi ospiti legato ai cattivi rapporti tra le due tifoserie: tutto il pubblico è stato dirottato nella gradinata scoperta. Possibilità che però non ci sarà nell’avvenire.

"Lo stadio – aggiunge Angelini – non è di destra né di sinistra, ma un bene della città, così come la Civitanovese calcio. Non possiamo avere un impianto menomato. Sarebbe una perdita economica notevole e la Civitanovese non può permetterselo. Chiediamo l’impegno di tutta la giunta, del consiglio comunale e dell’ufficio tecnico perché i lavori inizino nel più breve tempo possibile". L’augurio dell’imprenditore è di rivedere il Polisportivo a norma per la partita con la Sambenedettese, il 22 dicembre. La Samb vanta infatti un seguito di tifosi molto importante, le due tifoserie sono legate da uno storico gemellaggio e, a pochi giorni dal Natale, il match potrebbe regalare una splendida cornice di pubblico. "Per quella data – conclude – lo stadio deve essere pronto, prevediamo la presenza di 4mila o 5mila persone. Il sindaco come un direttore d’orchestra faccia partire i lavori".

Dal club rivierasco, altri dirigenti confidano nella possibilità che tutto si risolva già prima: "Sembra che il Comune si stia attivando. Ci è stato assicurato che la prossima settimana i tecnici picchetteranno tutta la struttura per vedere se ci sono altri punti a rischio, nel frattempo si sta cercando una ditta. La speranza è che si possa avere tutto pronto già per la partita del 3 novembre, quando ospiteremo l’Isernia".

Francesco Rossetti