Stadio Tubaldi, la pista d’atletica è da rifare

di Asterio Tubaldi

La pista di atletica presente all’interno dello stadio Tubaldi è tutta da rifare: la spesa si aggirerebbe sui 400-500mila euro perché possa ottenere l’omologazione per la disputa di gare importanti di atletica. La pista era già malandata ancor prima del massiccio intervento di rifacimento del manto erboso con materiale sintetico e delle nuove tribune dello stadio per ospitare gli incontri di calcio della Recanatese i serie C. Soddisfatta la società di atletica della Grottini Team Recanati Asd. Paolo Bravi, referente del sodalizio, dice: "Ben venga la Recanatese nel calcio professionistico: per noi è come quando in città passa il giro d’Italia che è sempre un’occasione per meglio asfaltare le strade. Anche per l’atletica i loro successi possono rappresentare un’opportunità per migliorare gli impianti. Intanto c’è la nuova pista del salto in lungo che è stata realizzata insieme ai lavori di adeguamento dello stadio Tubaldi". Resta, però, il nodo della pista di atletica che ha subìto ulteriori danni che l’hanno resa inutilizzabile per qualsia gara. In effetti, ancor prima dell’avvio del cantiere la struttura non aveva l’omologazione perché non rispondeva più ai requisiti richiesti. Ora si spera che l’amministrazione non ricorra a opere di rattoppo, perché la pista potrebbe a quel punto essere solo utilizzata per gli allenamenti degli atleti, ma sia adeguata, affrontando una spesa consistente, per le gare di meeting internazionali. "La promessa c’è – confessa Bravi – e l’amministrazione ci ha detto che in estate sarà rifatta". Un punto dolente rimane la zona lanci che non esiste proprio. "Oggi – spiega ancora Bravi – chi lancia il giavellotto si deve accontentare di farlo facendo cadere l’attrezzo sul greppo perché anche il campo del calciotto è in erba sintetica come il campo sportivo e non può essere, quindi, utilizzato". Altra questione è la richiesta della Recanatese alla società di atletica per adibire circa 30 metri della palestra come sala stampa. Alla fine si è raggiunto il compromesso con una soluzione flessibile, e cioè le attrezzature per la stampa vengono tolte alla fine della gara di calcio e poi rimontate quando, dopo 15 giorni, si gioca di nuovo in casa. Infine, pace fatta nel mondo dello sport fra la Recanatese e il Csi, la squadra di calcio che milita in seconda categoria, che si era vista inizialmente impedita ad utilizzare la tribuna il venerdì sera, giorno delle gare ufficiali in casa. Una preclusione inspiegabile, vissuta molto male dalla società locale di calcio, che ha protestato vivacemente ottenendo la possibilità di godere completamente della struttura.