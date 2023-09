Staff Europa, cruccio per l’amministrazione

Lo Staff Europa continua a rappresentare un cruccio e una spina nel fianco per l’amministrazione di centrodestra. Sul filo del telefono corrono in questi giorni chiamate per rimpolpare le truppe incaricate di silurare Giorgio Pollastrelli, consigliere comunale e vice presidente provinciale leghista.

Nell’opera di reclutamento sarebbero impegnati anche esponenti di Fratelli d’Italia, tanto che proprio i meloniani, nell’ultima riunione di maggioranza, hanno riproposto la questione della permanenza del leghista nello Staff Europa, rivendicando il principio della rotazione dell’incarico, dallo stesso Pollastrelli a suo tempo sottoscritto. In quello Staff il leghista opera insieme all’assessore Claudio Morresi e alla consigliera di minoranza Lavinia Bianchi.

La testa di Pollastrelli dovrebbe servire a placare i desiderata della lista civica Vince Civitanova, ma ha fatto breccia anche dentro Fratelli d’Italia. La vicenda sta mettendo in forte imbarazzo il sindaco Fabrizio Ciarapica, che vede come fumo negli occhi pruderie politiche potenzialmente in grado di far traballare la maggioranza in consiglio comunale.

Problemi che sono arrivati anche alle orecchie del presidente della Regione, Francesco Acquaroli che, solito predicare il manzoniano ‘sopire e sedare’, agli interlocutori ha chiarito che una Civitanova litigiosa non la vuole, monito fatto arrivare ai Fratelli d’Italia che a Civitanova stanno muovendosi contro il leghista. Tutto questo mentre in città, nel partito della Meloni, si sta combattendo a suon di tessere la battaglia preparatoria alle prossime fasi congressuali e non è affatto detto che il mantenimento dello status quo stia bene a tutti e che sia scontata una candidatura unitaria.

A fine mese si chiude il tesseramento e a quel punto parleranno i numeri.

l. c.