Staffetta alla Fratelli Guzzini

Cambi al vertice in Fratelli Guzzini: Massimiliano è stato nominato presidente dell’azienda recanatese e Domenico Guzzini, presidente uscente, ricoprirà il ruolo di numero uno in Fimag, la holding della famiglia. Questa rotazione di ruoli e di incarichi, che ha da sempre caratterizzato la politica dei Guzzini, è stata decisa ieri dalle assemblee generali di Fratelli Guzzini e di Fimag. Domenico Guzzini è una figura emblematica della Fratelli Guzzini che per ben 36 anni ha fatto parte dell’azienda di famiglia e ha fortemente contribuito a far diventare il brand un vero ambassador del Made in Italy anche grazie al suo forte legame con le firme più prestigiose del design nazionale ed internazionale. Domenico Guzzini è stato dapprima (2002-2008) il direttore Marketing di Fratelli Guzzini e poi il presidente dal 2008 ad oggi. Il suo impegno professionale non gli ha impedito, però, di ricoprire cariche importanti a livello istituzionale: presidente dell’Adi Marche, di Confindustria Macerata e de Il Paesaggio dell’Eccellenza. Per Massimiliano Guzzini questo è un ritorno più che un debutto in quanto la sua prima esperienza professionale, dopo un periodo all’estero, l’aveva proprio avuta all’interno di Fratelli Guzzini nel ruolo di PM di prodotto e a lui si deve un’intensa attività di internazionalizzazione del brand in Germania e Stati Uniti, dove erano presenti le due filiali, e in Svizzera, UK ed Austria. Da questo primo impegno ad oggi, tanti gli incarichi che sono stati affidati a Massimiliano Guzzini.