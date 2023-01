Staffetta tra Tordini e Maccari al sindacato pensionati della Cgil

Eletta a Villa Anton di Recanati la nuova segretaria generale provinciale Spi-Cgil Romina Maccari, che succede a Stefano Tordini. Classe 1974, ha iniziato il suo percorso nella Cgil nel 1997, dove è stata impegnata anche nella Filctem (settore tessile, abbigliamento, energia). "Il sindacato pensionati della Cgil – ha detto la neoeletta – con i suoi circa 20mila iscritti riproduce un presidio prezioso e imprescindibile per la tenuta, la tutela e l’organizzazione della condizione sociale di anziani, non autosufficienti in primis, ma non solo, tutti coloro che esprimono bisogni e necessità socio-assistenziali non evase".