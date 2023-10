Staffolani parla di emozioni

Il dottor Paolo Staffolani ospite alla rassegna ‘I venerdì con’ organizzata dall’Unitre. Alle 15.45 di oggi, nella sala conferenze del Banco Marchigiano, Staffolani, medico in pensione, parlerà di emozioni ed empatia, illustrando le modalità per "Entrare in sintonia con l’altro". La rassegna "I Venerdì con…" è ad ingresso libero. La scorsa settimana era stato il professor Evio Hermas Ercoli, fondatore del format Popsophia, ad intrattenere i presenti con una lezione sull’Arte altrove. "Quest’anno – dice la presidente di Unitre, Marisa Castagna – siamo molto soddisfatti perché abbiamo registrato un record di iscrizioni. Sono più di cinquecento le persone che seguono i cinquantaquattro corsi, che spaziano dall’arte alle attività motorie. Ringrazio i professionisti che si sono messi a disposizione dell’Unitre per dar vita a questo nuovo anno accademico, ricco di proposte davvero interessanti".