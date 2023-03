Stage del pasticciere Massari a Villa Anton Appuntamento lunedì

È tutto pronto per il primo appuntamento di "Meet Massari R- evolution", il tour 2023 promosso da Molino Dallagiovanna con il grande maestro della pasticceria italiana Iginio Massari e Giacomo Pini, consulente marketing e docente Cast Alimenti, che si terrà lunedì a Villa Anton di Recanati. Traendo ispirazione dall’ultimo libro di Iginio Massari "L’eccellenza della pasticceria dalla A alla Z", nei mesi scorsi in una campagna social dedicata, professionisti e appassionati di pasticceria hanno scelto la lettera "A" per vedere all’opera il Maestro: ed ecco, quindi che saranno realizzate tre ricette diverse: Crostata di Albicocche, Babà all’Alchermes e Torta reale con Ananas. Ad affiancare Iginio Massari nella sua masterclass ci sarà Giacomo Pini che affronterà, tra gli altri, il tema dell’ottimizzazione dei costi, dell’organizzazione dell’offerta, della gestione del personale e delle tecniche di marketing. L’evento è realizzato in collaborazione con Tombesi srl, realtà fondata a Macerata e oggi tra i principali protagonisti nel territorio marchigiano del commercio all’ingrosso di prodotti alimentari e accessori per i canali panificazione, pasticceria e ristorazione. Partner di Meet Massari R-evolution è Cast Alimenti, la Scuola di Cucina con cui Molino Dallagiovanna collabora da molti anni a sostegno della formazione e dell’eccellenza delle professioni. Per iscriversi all’appuntamento, i professionisti possono contattare direttamente il proprio rivenditore di zona, mentre gli appassionati possono acquistare il biglietto sull’eshop Molino Dallagiovanna.